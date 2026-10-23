توقف بانوان سپاهان در خانه

توقف بانوان سپاهان در خانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دیدار تیم‌های فوتبال زنان سپاهان اصفهان و گل‌گهر سیرجان در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه قدس اصفهان برگزار شد که این دیدار با تساوی بدون گل برنده ای نداشت.

نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل خاتمه یافت؛ در نیمه دوم دو تیم تلاش بیشتری برای گشودن دروازه‌ها کردند که نتیجه‌ای در بر نداشت.

سپاهان با این تساوی ۱۰ امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول قرار گرفت؛ گل‌گهر نیز با ۹ امتیاز چهارم است.

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