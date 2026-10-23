سالروز شهادت آیت الله سید مصطفی خمینی (ره)، یادآور عالمی مبارز است که با اندیشه‌ سیاسی و زندگی انقلابی خود نقش مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سالگرد شهادت فرزند تاثیر گذارتیرین شخصیت تاریخ معاصر ایران است.

سیدمصطفی خمینی فرزند ارشد امام خمینی (ره) بود که در ۲۱ آذز ماه سال ۱۳۰۹ در قم دیده به جهان گشود و پس از تحصیلات ابتدای وارد حوزه علمیه قم شد.

آقا مصطفی از ابتدای حرکت امام خمینی (ره) علیه حکومت پهلوی وارد مبارزات سیاسی شد.

نگاه سیاسی سید مصطفی از جمله حمایت از جنبش آزادی بخش فلسطین و رویکرد نقادانه علمی او در زمینه علوم اسلامی جایگاه قابل توجهی را در حوزه علمیه نجف برایش رقم زد.

ساواک با به شهادت رساندن ایشان کوشید یک مخالف جدی را از سر راه رژیم برداشته و امام را تنها بگذارد.