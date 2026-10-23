مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی از تولید بیش از ۷۰۰ محصول رسانه‌ای در چارچوب رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» خبر داد؛ رویدادی که با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و گردشگری این استان و تقویت عدالت رسانه‌ای برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، حسن نجمی در گفت‌ و گوی زنده تلفنی با بخش خبری ۲۰ سیمای البرز گفت: معرفی توانمندی‌های استان مرکزی در حوزه‌های مختلف و بازنمایی جایگاه این استان در تاریخ، فرهنگ و اقتصاد کشور، از محورهای اصلی برنامه‌های رسانه‌ای «ایران‌جان» است.

وی افزود: در این رویداد، ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی، جاذبه‌های طبیعی و گردشگری و همچنین مفاخر و شخصیت‌های برجسته استان مرکزی در قالب محصولات متنوع رادیویی، تلویزیونی، خبری و محتوای فضای مجازی معرفی می‌شوند.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی با اشاره به رویکرد هویت‌ محور این برنامه ملی گفت: استان مرکزی با برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، چهره‌های اثرگذار و ظرفیت‌های گسترده صنعتی، از جایگاه مهمی در توسعه کشور برخوردار است و معرفی این توانمندی‌ها می‌تواند شناخت عمومی از قابلیت‌های استان را افزایش دهد.

نجمی، کمک به رونق اقتصادی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر اهداف این رویداد دانست و تصریح کرد: معرفی ظرفیت‌های صنعت، گردشگری، کشاورزی و فرآوری محصولات کشاورزی می‌تواند زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران با فرصت‌های موجود و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در استان را فراهم کند.

وی همچنین با تأکید بر نقش رسانه در معرفی قابلیت‌های کمتر شناخته‌شده مناطق کشور، تحقق عدالت رسانه‌ای را از رویکردهای مهم «ایران‌جان» برشمرد و افزود: تولید و انتشار گسترده محتوای رسانه‌ای، فرصتی برای بازتاب ظرفیت‌های استان مرکزی در سطح ملی و معرفی توانمندی‌های آن به مخاطبان سراسر کشور است.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی در پایان با دعوت از مردم استان البرز برای سفر به استان مرکزی، از علاقه‌مندان خواست با بازدید از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی این استان، از نزدیک با ظرفیت‌ها و فرصت‌های گردشگری آن آشنا شوند.

رویداد ملی «ایران‌جان؛ مرکزی ایران» با تمرکز بر معرفی داشته‌های استان مرکزی، بستری برای بازشناسی هویت بومی، معرفی فرصت‌های اقتصادی و گردشگری و افزایش آگاهی عمومی درباره توانمندی‌های این استان فراهم می‌کند.