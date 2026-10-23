نخستین نشست تخصصی از سلسله‌نشست‌های «امت مبعوث» با عنوان «از قدس تا ایران» و با محوریت پیوند آرمان فلسطین، دفاع از ایران و خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین نشست تخصصی از سلسله‌نشست‌های «امت مبعوث» با عنوان «از قدس تا ایران» و با محوریت پیوند آرمان فلسطین، دفاع از ایران و خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب، با حضور مجید بذرافکن، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، و سیدمحمدتقی قریشی، مدیر مرکز مطالعات راهبردی ایران‌بان، برگزار شد.

بذرافکن در آغاز این نشست به نسبت تاریخی ایران و فلسطین پرداخت و گفت: ایران پیشینه‌ای قدیمی‌تر از شکل‌گیری رژیم صهیونیستی دارد و این پیشینه، سرمایه‌ای تاریخی است که نیازی به استدلال و تبلیغ ندارد.

وی با بیان اینکه «فلسطین کلید ایده جهان‌داری ایران است»، خاطرنشان کرد: ایرانی‌ها به واسطه سرمایه تاریخی باستانی، همواره احساس برتری ایده خود بر جهان داشته‌اند و کلید این ایده، فلسطین است.

این استاد علوم سیاسی با اشاره به جایگاه فلسطین به عنوان «زبان گفتار جهانی ایران» گفت: پرونده فلسطین پس از انقلاب از یک مسئله ملی و دینی به پرونده‌ای امنیتی و استراتژیک تبدیل شد، اما اکنون که ایران بالاترین سرمایه خود را داده، این پرونده به امری جهانی تبدیل شده است.

وی همچنین به کمبود ادبیات در این حوزه اشاره کرد و گفت: در پرونده سیادت رژیم صهیونیستی بر منطقه، ادبیات بسیار کمی وجود دارد و هیچ کانالی برای جمع‌آوری مستندات نقد درباره فلسطین شناخته نمی‌شود.

بذرافکن با تأکید بر اینکه «سلاح ما کلمه است، نه فقط موشک»، اظهار داشت که امروز در کلمه به خودمان می‌بازیم.

سخنران این نشست در ادامه به نقش رسانه و میدان پرداخت و گفت: دانشگاه عمومی ما دو نهاد است؛ صدا و سیما و میدان. با آمدن تجمعات و میادین، آنتن به میدان منتقل شد و ابتکارات میدان به راحتی وارد رسانه می‌شود.

این استاد علوم سیاسی در بخش دیگری از سخنانش به پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: موضوع تحریم‌های ایران رژیم صهیونیستی است، نه حقوق بشر و نه اتم؛ و از سال ۱۳۸۲ به خاطر این رژیم جعلی تحت تحریم هستیم.

وی همچنین به پاشنه آشیل ایران در ایده جهان‌داری اشاره کرد و گفت: جامعه ایرانی در پذیرفتن پروتکل‌های جهانی احساس منزلت می‌کند و نمی‌خواهد چهره ناقض حقوق بشر داشته باشد؛ به همین دلیل تأییدات سازمان‌های بین‌المللی برایش ارزشمند است.

وی با اشاره به ظرفیت سیستان و بلوچستان و کردستان گفت: اگر پرچم فلسطین در سیستان و بلوچستان بلند شود، برای کل جامعه ایرانی باورپذیر است.

بذرافکن در پایان با تأکید بر نقش هنر در میدان گفت: رویای جهان ایرانی نیازمند زبان هنری است؛ جهان ایرانی، آینده بشریت است. چنان‌که در پیام امام خمینی (ره) به هنرمندان نیز آمده است، هنر معادل شهادت است. هنر آن‌قدر قدرت افشای حقیقت دارد که وقتی ذهن‌ها قفل شده، با خون راه را باز می‌کند.

سیدمحمدتقی قریشی، مدیر مرکز مطالعات راهبردی ایران‌بان، نیز در ادامه این نشست با تأکید بر اهمیت راهبردی و نقش تأثیرگذار و تاریخی تجمعات شبانه در آینده انقلاب اسلامی گفت: حرکت عظیم مردمی و خودجوش ملت مبعوث‌شده ایران می‌تواند راه کشور را برای تقویت استقلال و پیشرفت هموار سازد.

وی با اشاره به دفاع از فلسطین در تجمعات گفت: تجمعات امت مبعوث تنها یک اجتماع ساده نیست؛ تجدید عهد با یک راه است. اگر رهبر شهید انقلاب اسلامی را «شهید قدس» می‌نامیم، نباید این عنوان تنها بر زبانمان جاری باشد؛ باید در صحنه نیز دیده شود. تجمعات امت مبعوث نمایش وفاداری به آرمانی است که او تا آخرین نفس برای آن ایستاد.

قریشی افزود: پرچم فلسطین تکه‌ای پارچه نیست؛ پرچم مقاومت، فریاد مظلومان و نشان عهدی است که با خون شهیدان امضا شده است. هر پرچم فلسطین که در تجمعات برافراشته شود، اعلام می‌کند که راه شهیدان خاموش‌شدنی نیست و پرچم قدس هرگز بر زمین نخواهد ماند.

وی ادامه داد: چه شکوهی خواهد داشت که همچون تجمعات مردم آزاده دنیا، دریای خروشان مردم ایران در خیابان‌ها، در کنار پرچم‌های ایران و جبهه مقاومت، با پرچم‌های فلسطین آراسته شود؛ تصویری که نه‌تنها در حافظه تاریخ، بلکه در برابر چشم جهانیان ثبت خواهد شد؛ تصویری از ملتی که هنوز بر عهد خود ایستاده و آرمان قدس را زنده نگه داشته است.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی ایران‌بان گفت: باید تجمعات را به یک پیام جهانی تبدیل کنیم. هر خانواده به همراه پرچم ایران، یک پرچم فلسطین نیز همراه داشته باشد. قرار ما این باشد که در تجمعات پرچم فلسطین را بر دوش بگیریم تا جهان بداند با رفتن مردان خدا، راه آنان پایان نمی‌یابد؛ بلکه پرچمشان بر دست میلیون‌ها انسان، برافراشته‌تر از همیشه ادامه پیدا می‌کند.

گفتنی است این سلسله‌نشست‌ها هر هفته در مرکز مطالعات راهبردی ایران‌بان برگزار خواهد شد.