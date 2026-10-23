سومین دوره المپیاد ورزشی پرچم، ویژه روستاییان و عشایر سراسر کشور، با رقابت ورزشکاران در استان یزد پیگیری شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری با بیان اینکه این دوره از مسابقات در ۴ استان کشور برگزار می‌شود، گفت: در استان یزد، این رقابت‌ها در دو رشته ورزشی «چوب‌کشی» و «هفت‌سنگ» برگزار شد.

پسندیده افزود: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان و با حضور پرشور ورزشکارانی از ۱۱ استان کشور برگزار شد.

وی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و استعدادیابی جوانان مستعد در مناطق روستایی و عشایری را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این المپیاد ورزشی برشمرد.