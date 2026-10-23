اولین جشنواره طراحی مد و لباس اسلامی و ایرانی با معرفی برگزیدگان در اصفهان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این جشنواره در حاشیه نمایشگاه مد و لباس فاخر ایرانی اسلامی مروارید با هدف ایجاد زنجیره‌ای از طراحی تولید و دوخت و ارائه به بازار برگزار شد.

۳۸ تیم در دو روز و با هدف طراحی لباس اسلامی و ایرانی به رقابت پرداختند که طراحی‌ها در نهایت به مرحله دوخت رسید و لباس دوخته شده مورد قضاوت قرار گرفت.

در پایان سه تیم نقش وطن، ایران دخت و دیبای وطن به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند این جشنواره یک برگزیده بخش دانشجویی هم داشت.

در پایان برگزیدگان به مرحله ملی جشنواره ایراندخت راه می‌یابند.