شهردار تهران، با تشریح برنامه‌های مدیریت شهری برای کاهش هزینه‌های زندگی شهروندان، گفت: طرح " تورم صفر" در دیگر شهر‌ها نیز قابلیت اجرایی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در اختتامیه نشست مهرماه اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، با اشاره به دیدگاه‌هایی قبلی درخصوص افزایش هزینه‌های زندگی در تهران گفت: در گذشته کسانی برای حل مشکلات تهران، خیلی صریح بیان کردند که تهران باید گران شود تا عده‌ای از تهران بروند و مشکلات آلودگی هوا، حمل‌ونقل و ترافیک حل شود.

او افزود: اتفاقی که افتاد این بود که تهران گران شد، اما کسی از تهران نرفت، بلکه مردم به حاشیه رانده و دچار مشکلات متعددی شدند همچنین هزینه‌ها در تهران زیاد شد و تهران گران شد، اما کشور هم با تهران گران شد.

زاکانی گفت: اگر ما بتوانیم قیمت‌ها را در تهران ارزان کنیم و به‌دنبال آن کشور هم ارزان شود، این کار می‌تواند به رضایتمندی منجر شود و خدمت بزرگی به مردم باشد.

زاکانی در ادامه با اشاره به اینکه برای ارزان سازی، پنج اقدام در تهران در حال انجام است که یکی از آنها "تورم صفر" است، افزود: نکته دوم، نوع مواجهه است؛ مواجهه باید به‌گونه‌ای باشد که این موضوع برای همه باشد، نه برای اقشار خاص؛ لذا هر کسی در تهران، از جمعیت ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری، در بُعد خانوار، ماهانه می‌تواند اقلامش را با همان قیمت ثابت بگیرد.

او درباره چگونگی تأمین کالا‌ها گفت: برای سه ماه پیش خرید و انبار کردیم. بخشی از آن بیش از ظرفیت است و از همین حالا برای سه ماه آینده در حال خریداری هستیم. یعنی هر سه ماه آن را تأمین می‌کنیم.

شهردار تهران افزود: شش ماه قیمت را ثابت نگه می‌داریم. این قیمت، قیمتی است که با هزینه حمل‌ونقل و انبارداری محاسبه می‌شود ولی، چون هیچ واسطه‌ای وجود ندارد، قیمت بسیار مناسبی است. از آنجا که ما نمی‌خواهیم روی این کار سود ببریم و سود آن را در این می‌بینیم که مردم زندگی باثباتی داشته باشند، لذا طمعی برای افزایش قیمت نداریم. در این مسیر از ظرفیت‌های دولت و بخش خصوصی استفاده و مبتنی بر اعتبار و ظرفیت شهرداری عمل می‌کنیم.

شهردار تهران با بیان اینکه این تجربه قابلیت اجرا در سایر شهر‌ها را نیز دارد، گفت: این طرح قابل انتقال به شهر‌های دیگر است، زیرا دست‌کم ماه‌ها مطالعه کردیم. برای ما مهم بود که در این فشار معیشتی بتوانیم یک لنگرگاه ایجاد کنیم. اینکه این اقدام وظیفه شهرداری است یا خیر؟ صددرصد وظیفه شهرداری است. ما در جا‌هایی که حتی قانون می‌گوید وظیفه شما هم نیست، اگر ببینیم زمینه انجام کاری وجود دارد، آن کار را انجام می‌دهیم.

شهردار تهران گفت: شهر را با ۱۲ قاعده اداره می‌کنیم که یکی از آنها مسئولیت‌پذیری است؛ هر اتفاقی که در شهر می‌افتد، مسئولیتش با ماست؛ آنچه به ما ربط پیدا می‌کند، انجام می‌دهیم و پاسخ‌گو هستیم و در آنچه به دیگران مربوط می‌شود، به آنها کمک می‌کنیم. حاصل کار مهم است بنابراین، این طرح قابل انتقال به سایر شهر‌ها نیز دارد.