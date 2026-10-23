با فرا رسیدن ایام حزن‌انگیز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، شهر قم با پوششی سیاه و با برگزاری مراسم‌های عزاداری گسترده، به سوگ اسوه مقاومت و نماد وفاداری در مسیر ولایت نشست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهر قم با حال و هوایی متفاوت، در سوگ جان نثارِ حق، حضرت فاطمه زهرا (س) به سر می‌برد. با آغاز مراسم‌های سوگواری، سیمای شهر با پوشش سیاه و شعار‌های مخلصانه، بازتاب‌دهنده اندوه عمیق مومنان در پی شهادت ستاره‌ای است که الگوی بی‌بدیل مقاومت و وفاداری در مسیر دفاع از حق و ولایت است.

در این ایام، علاوه بر برگزاری مراسم‌های رسمی، مراکز مذهبی و محله‌های شهر قم نیز با برگزاری مجالس عزاداری، بر پیوند ناگسستنی خود با آموزه‌های اخلاقی و ایستادگی حضرت زهرا (س) تاکید می‌کنند.