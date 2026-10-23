معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده، از آغاز عملیات برداشت محصول آفتابگردان در دشت کلوان این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدحسین خسروی گفت: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت آفتابگردان به ۵۰۰ هکتار رسیده و پیش‌بینی می‌شود با متوسط عملکرد ۲ تن در هکتار، بیش از ۱۰۰۰ تن محصول از مزارع این شهرستان برداشت شود.

او با اشاره به اهمیت کشت آفتابگردان بیان کرد: آفتابگردان یکی از محصولاتی است که در چرخه تناوب زراعی مزایای فنی قابل توجهی دارد و به درآمد زایی بیشتر بهره برداران کمک شایانی می‌کند.

رئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آباده، نیز با اشاره به اهمیت زراعی کشت آفتابگردان بیان کرد: این گیاه در صورت قرار گرفتن در تناوب زراعی مناسب، می‌تواند به افزایش تنوع کشت، مدیریت بهتر برخی علف‌های هرز و آفات و بیماری‌ها و پایداری بیشتر نظام‌های زراعی کمک کند.

مهدی یزدان‌پناه افزود: کشاورزان آباده‌ای از بین ارقام مختلف آفتابگردان آجیلی رقم اس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ را برای کشت انتخاب کرده‌اند که هم نسبت به ارقام قدیمی پرمحصول‌تر و هم از یک نواختی خوبی برخور دارند.

یزدان‌پناه گفت: توسعه کشت محصولات اقتصادی و متناسب با ظرفیت‌های اقلیمی شهرستان، در کنار رعایت اصول فنی و مدیریت پایدار منابع پایه، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، بهبود درآمد کشاورزان و تقویت تولید داخلی دانه‌های روغنی باشد.