دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم و ذوب‌آهن برنده ای نداشت و دو تیم به نتیجه نساوی رضایت دادند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ذوب‌آهن اصفهان در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، امروز جمعه اول آبان از ساعت ۱۶ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک و با قضاوت سیدرضا مهدوی به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این مسابقه، شاگردان پیروز قربانی در تیم آلومینیوم اراک و شاگردان محمد ربیعی در تیم ذوب‌آهن اصفهان موفق به گلزنی نشدند تا دو تیم به کسب یک امتیاز از این دیدار رضایت دهند.

با این نتیجه، آلومینیوم اراک با کسب یک امتیاز و مجموع ۱۴ امتیاز در رده ششم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفت. ذوب‌آهن اصفهان نیز با ۸ امتیاز در جایگاه چهاردهم جدول باقی ماند.