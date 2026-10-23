به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امیر سرتیپ خلبان رضا رمضانی مشاور فرمانده نیروی هوایی ارتش و از همرزمان شهید اقبالی در این مراسم با اشاره به رشادت‌های خلبانان نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس گفت: خلبانان ایرانی با وجود محدودیت‌های تسلیحاتی و شرایط دشوار جنگ با شجاعت و ازخودگذشتگی مأموریت‌های مهمی را علیه مواضع دشمن انجام دادند و اجازه ندادند ماشین جنگی رژیم بعث بدون پاسخ به تجاوزات خود ادامه دهد.

وی با یادآوری عملیات‌های مهم نیروی هوایی از جمله عملیات نفوذ به بغداد و نقش خلبانان شهیدی همچون عباس دوران و دیگر قهرمانان دفاع مقدس بر تأثیر این عملیات‌ها در تضعیف توان نظامی و اقتصادی دشمن تأکید کرد.

مشاور فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین با اشاره به سال‌های اسارت آزادگان استقامت و پایبندی آنان به آرمان‌های کشور را الگویی ارزشمند برای نسل جوان دانست و گفت: ایثار و مقاومت شهدا و رزمندگان تنها یک خاطره تاریخی نیست بلکه سرمایه‌ای ملی برای حفظ استقلال، اقتدار و انسجام کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در حفظ و تقویت ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: اعتماد به نیرو‌های مسلح و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان نظامیان زمینه‌ساز حضور مؤثر آنان در دفاع از کشور شد.

رمضانی همچنین با یادآوری رشادت‌های نیروی دریایی ارتش در عملیات مروارید تأکید کرد که فداکاری نیرو‌های ارتش در زمین، هوا و دریا نقش مهمی در حفظ تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از دستیابی دشمن به اهداف خود داشت.

رمضانی در پایان با تأکید بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا بر انتقال فرهنگ ایثار مسئولیت پذیری و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید کرد.