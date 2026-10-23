جانباز سرافراز دفاع مقدس، سرهنگ تمام علیرضا هوشیار، پس از سال‌ها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات شیمیایی دوران جنگ تحمیلی، به فیض شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ علیرضا هوشیار، از جانبازان سرافراز دوران دفاع مقدس، پس از سال‌ها تحمل عوارض ناشی از مجروحیت شیمیایی، چهارشنبه ۲۹ مهرماه بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

این جانباز پرافتخار در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۶، در جریان عملیات نصر ۸ در منطقه عملیاتی ماووت، واقع در استان سلیمانیه عراق، بر اثر حملات شیمیایی دشمن مجروح شد و از ناحیه پای چپ نیز آسیب دید.

وی که متولد سال ۱۳۴۴ بود، سال‌های بسیاری را با عوارض ناشی از جراحات جنگی سپری کرد و سرانجام پس از تحمل رنج و سختی‌های فراوان، به خیل شهدای دفاع مقدس پیوست.

از این شهید والامقام دو فرزند دوقلوی ۱۲ ساله، یک پسر و یک دختر، به یادگار مانده است.

پیکر مطهر شهید علیرضا هوشیار در حرم مطهر امامزاده حسین (ع) سعادت‌شهر، در جوار همرزمان شهیدش، به خاک سپرده شد.