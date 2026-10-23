مهسا برزگری، تکواندوکار البرزی و دارنده مدال نقره رقابت‌های پومسه کره جنوبی، در برنامه زنده «امروز البرز» از سال‌ها تمرین، دشواری‌های مسیر قهرمانی و برنامه‌های خود برای حضور موفق در رقابت‌های آینده گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، برزگری که حدود یک ماه پیش در رقابت‌های بین‌المللی پومسه کره جنوبی به مدال نقره دست یافت، در این برنامه تلویزیونی به تشریح تجربه حضور در این مسابقات و مسیر ورزشی خود پرداخت.

این بانوی ورزشکار فعالیت در رشته تکواندو را از پنج‌سالگی و با تأثیرپذیری از پدرش که مربی این رشته است، آغاز کرد؛ مسیری که با سال‌ها تمرین و حضور در فضای ورزشی ادامه یافت و در نهایت به کسب مدال در رقابت‌های بین‌المللی انجامید.

برزگری با اشاره به نقش الگوهای ورزشی در افزایش انگیزه خود اظهار کرد: مشاهده موفقیت قهرمانان، به‌ویژه در دوران نوجوانی، انگیزه‌ام را برای ادامه فعالیت حرفه‌ای و تلاش برای کسب عنوان‌های قهرمانی بیشتر کرد.

وی درباره ویژگی‌های رشته پومسه توضیح داد: در این بخش از تکواندو، ورزشکاران مجموعه‌ای از حرکات استاندارد را با ترکیبی از قدرت، سرعت، انعطاف‌پذیری، تعادل و تمرکز اجرا می‌کنند و رسیدن به اجرای دقیق این حرکات، تمرین مستمر و آمادگی جسمانی بالایی می‌طلبد.

این تکواندوکار البرزی، علاقه‌نداشتن به مبارزه مستقیم و برخوردهای فیزیکی را از دلایل انتخاب پومسه عنوان کرد و افزود: امکان ادامه فعالیت در سنین بالاتر نیز از ویژگی‌های این رشته است و علاقه‌مندان می‌توانند در مراحل مختلف زندگی آن را دنبال کنند.

برزگری با اشاره به تجربه حضور در رقابت‌های کره جنوبی گفت: حضور ورزشکاران کشورهای مختلف و سطح بالای رقابت‌ها، شرایط دشواری ایجاد کرده بود و مدیریت استرس در کنار آمادگی فنی و جسمانی، نقش مهمی در عملکرد ورزشکاران داشت.

وی با بیان اینکه حضور در مسابقات بین‌المللی مستلزم موفقیت در مراحل انتخابی و گذراندن اردوهای آماده‌سازی است، افزود: پیش از این برای حضور در رقابت‌های آسیایی نیز انتخاب شده بودم، اما اعزام انجام نشد. همچنین برای مسابقات مغولستان تمرین می‌کردیم که آن اعزام نیز به دلیل شرایط پیش‌آمده لغو شد.

دارنده مدال نقره پومسه کره جنوبی ادامه داد: پس از این اتفاقات، در مرحله انتخابی دیگری شرکت کردیم و سرانجام فرصت حضور در رقابت‌های کره جنوبی فراهم شد؛ مسابقاتی که تجربه‌ای ارزشمند برای ادامه مسیر حرفه‌ای من بود.

برزگری با تأکید بر نقش ورزش در رشد و شکوفایی استعدادها خاطرنشان کرد: ورزش علاوه بر تقویت توانایی‌های جسمانی، در افزایش اعتمادبه‌نفس و پرورش اراده افراد نیز مؤثر است و دستیابی به موفقیت در این مسیر، به پشتکار و تمرین مداوم نیاز دارد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی بعدی در آنکارا، ابراز امیدواری کرد با ادامه تمرین‌ها و ارتقای آمادگی فنی و جسمانی، بتواند در رقابت‌های آینده نیز حضوری موفق داشته باشد.