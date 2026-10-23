امامان جمعه مناطق مختلف استان یزد با گرامیداشت یاد حماسه تاریخی مبارزه با کاپیتولاسیون، هوشیاری در برابر توطئه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دشمن و پاسخگویی به دغدغه نسل جوان را از تکالیف مهم امروز جامعه برشمردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بافق با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن، گفت: امروز میدان جنگ تنها به مبارزه نظامی، اسلحه به دست گرفتن و پشت لانچر نشستن محدود نمی‌شود، بلکه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی نیز به میدان مقابله با دشمن تبدیل شده‌اند.

حجت الاسلام حسینی در ادامه با اشاره به تحولات جهانی و گسترش درگیری‌های بین‌المللی، اظهار کرد: امروز شاهد یک جنگ جهانی هستیم؛ تقابل ایران مقتدر با آمریکا و اسرائیل، کشور‌های متعددی را درگیر کرده است.

امام جمعه مهریز با اشاره به فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، فاطمیه را سند مظلومیت شیعه و نماد دفاع از ولایت دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی، دشمن‌شناسی، حفظ وحدت و ایستادگی در برابر جبهه استکبار تأکید کرد.

حجت الاسلام محی الدینی مقاومت، صبر و دشمن‌شناسی را از مهم‌ترین پیام‌های سیره حضرت زهرا (س) برشمرد و گفت: هزینه سازش و دست کشیدن از حق، بسیار سنگین‌تر از ایستادگی در مسیر حق است و جامعه اسلامی باید با شناخت دقیق دشمنان، حول محور ولایت متحد و استوار باقی بماند.

امام جمعه موقت میبد با تأکید بر ضرورت صیانت از استقلال کشور و مقابله با تهدید‌های دشمنان، گفت: آگاهی‌بخشی به جامعه درباره تاریخ معاصر ایران و تبیین ابعاد مبارزه امام خمینی (ره) با کاپیتولاسیون، از ضرورت‌های مهم امروز جامعه، به‌ویژه برای نسل جوان و نوجوان است.

حجت الاسلام محمد اعرافی بر ضرورت حفظ اقتدار کشور و آمادگی در برابر هرگونه اقدام خصمانه تأکید کرد و گفت: مسئولان باید در مواجهه با تهدید‌های دشمن، با حفظ هوشیاری و اتکا به توانمندی‌های کشور، از استقلال و امنیت ملی صیانت کنند.

امام جمعه خاتم با اشاره به سالروز قیام امام خمینی (ره) علیه قانون کاپیتولاسیون، این حرکت تاریخی را نمادی از دفاع از استقلال، عزت و کرامت ملی دانست.

حجت‌الاسلام رضازاده با اشاره به آموزه‌های قرآنی در زمینه مقابله با سلطه بیگانگان تصریح کرد: مقابله با سلطه خارجی باید با تولید علم، تقویت اقتصاد، تحقق عدالت اجتماعی و افزایش توان داخلی همراه باشد و در عرصه دیپلماسی نیز سه اصل عزت، حکمت و مصلحت مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه بهاباد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در شرایط جنگی، استقامت ملت ایران، پرهیز از ایجاد دوقطبی در جامعه و حفظ امید به آینده را از مهم‌ترین عوامل عبور از شرایط دشوار کنونی دانست.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه مردم ایران در طول دهه‌های گذشته سختی‌های فراوانی را پشت سر گذاشته‌اند، خاطرنشان کرد: ملت ایران با وجود مشکلات و دشواری‌های ناشی از جنگ، همچنان به آینده امیدوار است و باید با حفظ وحدت و ایستادگی، برای عبور از شرایط کنونی تلاش کند.

امام جمعه موقت زارچ با اشاره به درس‌های عبرت‌آموز قصه‌های قرآن کریم، بر ضرورت صبر، استقامت، حفظ ایمان و اعتماد به وعده‌های الهی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام به تهدید‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره و با بیان ضرورت هوشیاری، حفظ وحدت و تقویت روحیه مقاومت، برای سلامتی رزمندگان، فرماندهان و مدافعان کشور دعا کرد.

امام جمعه اشکذر گفت: مسئولیت فعالان رسانه‌ای و افرادی که از تریبون و ظرفیت ارتباطی برخوردارند، در عرصه جهاد تبیین مهم است.

حجت الاسلام صانعی افزود: شنیدن دغدغه‌های جوانان، پاسخ‌گویی به پرسش‌ها به صورت حضوری در محیط‌های آموزشی و تقویت گفت‌وگوی منطقی، از راهکار‌های مهم برای مواجهه مؤثر با چالش‌های فرهنگی است.