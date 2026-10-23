به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، با اشاره به افزایش تهدیدات رژیم آمریکا و صهیونیستی علیه زیرساخت‌های کشور، اظهار داشت: هرگونه تعرض به خاک ایران با پاسخی متناسب و قاطع از سوی نیرو‌های مسلح مواجه خواهد شد.

وی با تحلیل شرایط سیاسی منطقه و جهان، گفت تحولات مربوط به تنگه هرمز و خلیج فارس و تأثیر آن بر امنیت انتقال نفت، فشار‌های سیاسی بر دولت آمریکا را افزایش داده است.

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات کنست با چالش‌های سیاسی داخلی روبروست که این امر فشار‌ها را بر طرف‌های مقابل تشدید کرده است.

اخلاقی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف اراده ملت از طریق تهدید به استفاده از تسلیحات قدرتمند علیه زیرساخت‌ها، تصریح کرد: این تهدید‌ها خللی در عزم ملت ایران ایجاد نخواهد کرد و مردم با تکیه بر آموزه‌های امام شهید خود در برابر تمامی فشار‌ها ایستادگی می‌کنند.

وی همچنین با تأکید بر آمادگی دفاعی کشور، افزود: به برکت تلاش‌های سپاه پاسداران و ارتش، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دفاعی ایران نسبت به دوران جنگ تحمیلی به مراتب افزایش یافته و دشمن نیز بخشی از این توانمندی‌های جدید را درک کرده است.