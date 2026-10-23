نبرد تیم‌های آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال برنده نداشت.

تساوی آلومینیوم و ذوب آهن در اراک

تساوی آلومینیوم و ذوب آهن در اراک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس مسابقه تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این دیدار که به میزبانی آلومینیوم و در ورزشگاه امام خمینی برگزار شد توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد تا این مسابقه با تساوی بدون گل تمام شود.

بدین ترتیب پس از گذشت ۱۰ هفته از لیگ نماینده فوتبال استان مرکزی همچنان در خانه خود طعم پیروزی را نچشیده و هر ۳ پیروزی فصل خود را در بیرون از خانه کسب کرده است، این پنجمین تساوی شاگردان پیروز قربانی در فصل جاری بود.

بدین ترتیب اراکی‌ها با ۱۴ امتیاز همچنان ششم است و ذوب آهن با ۸ امتیاز و یک رده صعود چهاردهم شد.

در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، آلومینیوم سازان جمعه ۸ آبان در اهواز به مصاف فولاد خوزستان می‌روند.