نمایشگاه تاب‌آوری، ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل با حضور نمایندگانی از ۱۳ استان کشور در یزد گشایش یافت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون نمایشگاه بین‌المللی استان یزد گفت: استان‌های اصفهان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی در کنار یزد و مجامع بزرگ صنعتی کشور، در این رویداد مشارکت دارند.

صادقی افزود: این نمایشگاه با حضور برخی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برگزار می‌شود.

وی گفت: تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها، ارتقای سطح ایمنی و معرفی دستاورد‌ها و توانمندی‌های فعالان حوزه صنعت و معدن و بخش خصوصی، از محور‌های اصلی این نمایشگاه است.

معاون نمایشگاه بین‌المللی استان یزد افزود: این نمایشگاه همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ تا سوم آبان‌ماه برای بازدید عموم در شهرک نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد دایر است.