مردم جنوب غرب خوزستان در دویست و سی و هفتمین شب تجمعات مردمی، با حضور در خیابان‌ها، بر همبستگی ملی، حمایت از نظام جمهوری اسلامی و دفاع از آرمان‌های انقلاب تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم جنوب غرب خوزستان در دویست و سی و هفتمین شب تجمعات مردمی، بار دیگر با حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها، حمایت خود را از ایران، نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، دفاع از میهن را مسئولیتی همگانی دانستند و بر پایبندی به ارزش‌های ملی و دینی و حفظ استقلال و اقتدار کشور تأکید کردند.