اردن از تیراندازی، هنگام تشییع جنازه‌ای که در کلیسایی در استان کرک برگزار می‌شد، خبرداد، حمله با یک خودوریی با افراد مسلح ناشناس به مسیحیان به کشته و زخمی شدن شماری از آنها منجر شد.

چند کشته و زخمی در تیراندازی به یک کلیسا در اردن

چند کشته و زخمی در تیراندازی به یک کلیسا در اردن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ کانال خبری القسطل، در خبر فوری گزارش داد: رسانه‌های اردنی اعلام کردند: یک خودروی وانت حامل دستکم دو مسلح، به سوی جمعی از مسیحیان داخل کلیسا تیراندازی کرد که در این تیراندازی چند نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی الجزیره، هم ، گزارش داد: اداره امنیت عمومی اردن اعلام کرد: هنگام تشییع جنازه‌ای که از کلیسایی در استان کرک برگزار می‌شد، تیراندازی روی داد. افراد مسلح ناشناس در داخل کلیسایی در استان کرک تیراندازی کردند که به کشته و زخمی شدن شماری از افراد منجر شد، عاملان حمله به کلیسای الکرک به مدت پنج دقیقه پیوسته تیراندازی و سپس فرار کردند.

سخنگوی دولت اردن گفت: دستگاه‌های امنیتی در حال پیگیری حادثه تیراندازی در استان کرک هستند، یک منبع رسمی اردنی گفت: عاملان اقدام تروریستی در شهر الکرک دارای گرایش تکفیری هستند.

کانال‌های نزدیک به داعش، تصاویر حمله به کلیسای الکرک اردن را منتشر کردند، بیمارستان الکرک از شهروندان درخواست اهدای خون کرد.

سخنگوی دولت اردن گفت: آمار حادثه‌ای که داخل محوطه کلیسایی در استان الکرک رخ داد، شش کشته و ۲۸ زخمی است تاکنون اعلام کرده ، اما امکان افزایش آمار این تیراندازی وجود دارد.