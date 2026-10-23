معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج از برنامه‌ریزی برای احداث پارک فرامنطقه‌ای در زمینی به مساحت حدود ۶ هکتار در بخش جنوب شرقی محدوده زندان سابق رجایی‌شهر خبر داد و اعلام کرد: اجرای این طرح پس از تکمیل مراحل بررسی و تصویب نهایی و تأمین اعتبار آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز، با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ساماندهی این محدوده اظهار کرد: طراحی اولیه پارک با همکاری بخش‌های مرتبط در حوزه معماری، شهرسازی و سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری انجام شده و طرح پیشنهادی در مرحله بررسی قرار دارد.

عاقلی افزود: برآورد هزینه‌های اجرای پروژه نیز انجام شده است، اما آغاز عملیات اجرایی به تکمیل بررسی‌ها و تصویب نهایی طرح در شورای اسلامی شهر کرج وابسته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای عمومی و تفریحی گفت: در طراحی این مجموعه، علاوه بر ایجاد فضای سبز، امکانات ورزشی نیز پیش‌بینی شده است تا شهروندان بتوانند از ظرفیت آن برای ورزش، تفریح و گذران اوقات فراغت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد، افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای تأمین منابع و پیشبرد بخش‌های مختلف طرح قابل بررسی است.

این مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محدوده زندان سابق رجایی‌شهر اظهار کرد: عملیات تخریب دیوارها و پاک‌سازی محدوده در حال انجام است و اجرای بخش‌های پیش‌بینی‌شده پس از نهایی‌شدن طرح و طی مراحل قانونی دنبال خواهد شد.

عاقلی همچنین تکمیل مسیرهای دسترسی پیرامونی را از موضوعات مهم در ساماندهی این محدوده دانست و گفت: مسیرهای شمالی و جنوبی، یک مسیر ۳۵ متری و معبر شرقی در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این محدوده مورد توجه قرار گرفته‌اند تا ارتباط مجموعه با بافت شهری و دسترسی شهروندان به امکانات آن بهبود یابد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج با اشاره به احداث بیمارستان در نزدیکی محدوده مورد نظر، هماهنگی میان کاربری‌های درمانی، فضای سبز و شبکه معابر را ضروری دانست و بر اهمیت برنامه‌ریزی یکپارچه برای توسعه خدمات شهری تأکید کرد.

وی درباره زمان‌بندی اجرای طرح نیز گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی شهرداری و هزینه‌های بالای اجرای پروژه، نمی‌توان در شرایط فعلی زمان قطعی برای تکمیل همه بخش‌ها اعلام کرد و پیشرفت کار به تأمین اعتبار و طی مراحل اداری وابسته است.

این مسئول در ادامه با اشاره به کاربری‌های مصوب محدوده زندان سابق رجایی‌شهر در کمیسیون ماده ۵ تأکید کرد: اجرای طرح باید مطابق مصوبات و با اولویت تأمین نیازهای شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان انجام شود.

علیرضا عاقلی خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم در کنار الزامات عمرانی، از ضرورت‌های اجرای پروژه‌های شهری است و ساماندهی این محدوده باید به‌گونه‌ای پیش برود که امکان بهره‌برداری مناسب شهروندان از فضاها و خدمات پیش‌بینی‌شده فراهم شود.

با اجرای این طرح پس از طی مراحل قانونی و تأمین منابع مالی، بخشی از محدوده زندان سابق رجایی‌شهر به فضای سبز و امکانات ورزشی اختصاص خواهد یافت؛ پروژه‌ای که تحقق آن به نهایی‌شدن طرح و تأمین اعتبار مورد نیاز وابسته است.