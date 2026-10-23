معاون عمرانی استانداری البرز از ورود فرایند تعیین تکلیف محدوده زندان سابق رجایی‌شهر به مرحله پیگیری اجرایی خبر داد و گفت: پس از انجام مراحل اولیه تغییر کاربری، اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه‌های فضای سبز، آموزشی، فرهنگی و خدماتی باید با همکاری شهرداری و دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، صفری در گفت‌وگوی زنده تلفنی با برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، با تشریح آخرین وضعیت این محدوده اظهار کرد: تغییر کاربری زمین، نخستین گام در تعیین تکلیف آن بوده و اکنون باید مقدمات اجرای کاربری‌های مصوب فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌های اجرایی افزود: هر یک از نهادهای مسئول باید متناسب با وظایف و حوزه فعالیت خود، اجرای بخش‌های مربوط را پیگیری کنند تا برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از مرحله تصمیم‌گیری به مرحله اجرا برسند.

معاون عمرانی استانداری البرز، هماهنگی میان شهرداری و دستگاه‌های اجرایی را از الزامات تحقق این طرح دانست و تصریح کرد: اجرای کاربری‌های مختلف به پیگیری مستمر، فراهم‌کردن مقدمات اجرایی و همکاری بین‌بخشی نیاز دارد.

صفری با اشاره به پیش‌بینی فضای سبز در محدوده زندان سابق رجایی‌شهر گفت: انتظار می‌رود بخش فضای سبز زودتر از برخی کاربری‌های دیگر به نتیجه برسد و در اختیار شهروندان قرار گیرد؛ با این حال، اجرای سایر بخش‌های طرح نیز باید به‌صورت مرحله‌ای و مطابق برنامه دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: صرف تعیین کاربری برای استفاده شهری از این محدوده کافی نیست و تحقق اهداف طرح، مستلزم انجام اقدامات اجرایی و پیگیری تعهدات دستگاه‌های مسئول است.

معاون عمرانی استانداری البرز در پایان، تبدیل محدوده زندان سابق رجایی‌شهر به فضایی متناسب با نیازهای شهری را از اهداف این فرایند دانست و تأکید کرد: بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت این زمین برای توسعه خدمات عمومی، به هماهنگی دستگاه‌ها و پیشبرد عملی کاربری‌های پیش‌بینی‌شده بستگی دارد.