معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: طرح سهمیه سوم بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان از امروز در استان اجرا شد و موجب کاهش نسبی شلوغی جایگاه‌های سوخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی معاون استاندار در بازدید از جایگاه‌های سوخت بندرعباس افزود: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد صف‌های سوخت‌گیری نسبت به روز‌های گذشته کاهش یافته و روند عرضه سوخت بدون مشکل ازدحام گذشته ادامه دارد.

وی گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر سهمیه‌های بنزین با نرخ‌های هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان، ماهانه ۵۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز در کارت سوخت شخصی خودرو‌ها شارژ شده است.

نفیسی افزود: این سهمیه پس از مصرف ۶۰ لیتر بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سه هزار تومان قابل استفاده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به پیش‌بینی بسته حمایتی برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خدماتی و خودرو‌های خدمات حمل و نقل اینترنتی، گفت: برای تأمین سوخت مورد نیاز این بخش‌ها و همچنین برخی مصارف دیگر، از جمله خودرو‌های دستگاه‌های نظامی و اداری، طرح جداگانه‌ای در دست اجراست که قرار است حدود دو هفته پس از اجرای این طرح رونمایی شود.

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وی گفت: هدف از اجرای این طرح ملی، مدیریت بهینه مصرف سوخت و کاهش صف‌های جایگاه‌های عرضه بنزین است.

نفیسی افزود: پیشنهاد اجرای این طرح از سوی استان هرمزگان در اردیبهشت‌ماه به ستاد در تهران ارائه شده بود که پس از حدود پنج ماه، اجرای آن در هرمزگان و چند استان دیگر آغاز شده است.

معاون استاندار هرمزگان همچنین از توزیع بنزین سوپر در چهار جایگاه سوخت بندرعباس خبر داد و گفت: این سوخت با هدف تأمین نیاز شهروندان و تسهیل دسترسی آنان در جایگاه‌های تعیین‌شده، از جمله جایگاه‌های پامرو، سامکو، شهید عوض پور و ترنج عرضه می‌شود.

گزارش میدانی، خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، نیز از جایگاه‌های سوخت بندرعباس حاکی از کاهش صف‌های طولانی سوخت‌گیری نسبت به روز‌های گذشته است.