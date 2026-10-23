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سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان گفت: پروازهای فرودگاه شهدای خرمآباد پس از وقفه چندماهه جنگ تحمیلی سوم از فردا دوم آبان برقرار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان کرمزاده گفت: با پیگیریهای استاندار لرستان، پروازهای فرودگاه شهدای خرم آباد از فردا دوم آبانماه توسط شرکت هواپیمایی ماهانایر از سر گرفته میشود.
وی ادامه داد: این پروازها توسط شرکت هواپیمایی ماهانایر روزهای شنبه و سهشنبه هر هفته در مسیر تهران ـ خرمآباد ساعت ۱۳:۰۰ و پرواز خرمآباد ـ تهران ساعت ۱۵:۰۵ از فرودگاه شهدای خرمآباد، انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان افزود: پیگیری و رایزنی با سایر شرکتهای هواپیمایی در حال انجام است و بهزودی شاهد افزایش پروازهای این فرودگاه خواهیم بود.