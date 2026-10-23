به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احسان کرم‌زاده گفت: با پیگیری‌های استاندار لرستان، پرواز‌های فرودگاه شهدای خرم آباد از فردا دوم آبان‌ماه توسط شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر از سر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: این پرواز‌ها توسط شرکت هواپیمایی ماهان‌ایر روز‌های شنبه و سه‌شنبه هر هفته در مسیر تهران ـ خرم‌آباد ساعت ۱۳:۰۰ و پرواز خرم‌آباد ـ تهران ساعت ۱۵:۰۵ از فرودگاه شهدای خرم‌آباد، انجام خواهد شد.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان افزود: پیگیری و رایزنی با سایر شرکت‌های هواپیمایی در حال انجام است و به‌زودی شاهد افزایش پرواز‌های این فرودگاه خواهیم بود.