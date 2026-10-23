هفته دهم لیگ برتر، توقف استقلال مقابل چادرملو

هفته دهم لیگ برتر، توقف استقلال مقابل چادرملو

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و استقلال در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، در ورزشگاه شهید نصیری یزد مقابل هم صف‌آرایی کردند که این دیدار با تساوی یک - یک خاتمه یافت.

یاسر آسانی در دقیقه ۲۹ برای استقلال و رضا محمودآبادی در دقیقه ۵۴ برای چادرملو گلزنی کردند

در دقیقه ۲۸، استقلال از سمت چپ به سمت دروازه چادرملو حمله کرد. پس از حرکت زیبای روزبه چشمی، توپ به اسماعیل قلی‌زاده رسید و او با نفوذ به محوطه جریمه چادرملو، توپ را به سعید سحرخیزان پاس داد تا این بازیکن به‌راحتی گل نخست استقلال را به ثمر برساند.

چادرملو که نیمه دوم را هجومی آغاز کرد، از همان ابتدا برای جبران گل به زمین آمد و خیلی زود هم گل تساوی را به ثمر رساندند. رضا محمودآبادی در دقیقه ۵۴ روی پاس در عرض رضا میرزایی با یک بغل‌پای محکم، دروازه فرعباسی را باز کرد تا کار به تساوی کشیده شود.

بیژن حیدری در دقیقه ۷۲ پس از بازبینی صحنه برخورد در محوطه جریمه استقلال، برای چادرملو اعلام پنالتی کرد و دیگو تورس پشت توپ قرار گرفت تا دروازه استقلال را با ضربه‌ای آرام باز کند. شادی شاگردان اخباری خیلی طول نکشید؛ چون حیدری بار دیگر با VAR صحنه پنالتی را مورد بازبینی قرار داد و پس از بررسی مجدد، پنالتی را مردود اعلام کرد. داور اعتقاد داشت تورس هنگام زدن ضربه، مکث کرده و با رد کردن پنالتی، به زننده ضربه پنالتی نیز اخطار داد.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، روزبه چشمی (۶۷ - امیرمحمد رزاقی‌نیا)، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی، یاسر آسانی، جلال‌الدین ماشاریپوف (۷۹ - مهران احمدی)، سعید سحرخیزان (۶۷ - علیرضا کوشکی)، ابوالفضل زمانی، حسین گودرزی و اسماعیل قلی‌زاده (۶۷ - محمدحسین اسلامی).

ترکیب چادرملو: حجت صدقی، سعید محمدی‌فرد (۳۰ - عقیل عنافچه)، سید محمدرضا حسینی (۴۶ - دیگو اورتگا)، سیروس صادقیان، عارف غلامی، دیگو تورس، رنی بوبوی (۳+۹۰ - پوریا بالی‌لاشک)، رضا محمودآبادی، رضا دهقان، رضا میرزایی (۸۵ - محمد طا‌ها طباطبایی) و محمد حسین خسروی (۴۶ - امیرحسین کلباسی).





در جدول تیم فوتبال استقلال با ۲۰ امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس و تراکتور، همچنان در رتبه سوم باقی ماند و چادرملو هم با ۱۳ امتیاز در رده دهم قرار دارد.