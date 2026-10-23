به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، تیموری رئیس هیات جانبازان و معلولین سیستان و بلوچستان، گفت: شرکت کننده خراسان شمالی، زرند کرمان، میناب، پاسارگاد شیراز و سیستان و بلوچستان بودند.

وی افزود: در پایان این رقابت‌ها تیم پاسارگاد شیراز اول، سیستان و بلوچستان دوم، میناب هرمزگان سوم وزرند کرمان چهارم را کسب کردند.

تیم‌های پاسارگاد شیراز و سیستان و باوچستان به دور نهایی صعود کردند.