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مسابقات والیبال نشسته لیگ دسته دوم کشور با حضور پنج استان از ۲۸ مهر تا ۱ آبان ماه بمیزبانی شهرستان زاهدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، تیموری رئیس هیات جانبازان و معلولین سیستان و بلوچستان، گفت: شرکت کننده خراسان شمالی، زرند کرمان، میناب، پاسارگاد شیراز و سیستان و بلوچستان بودند.
وی افزود: در پایان این رقابتها تیم پاسارگاد شیراز اول، سیستان و بلوچستان دوم، میناب هرمزگان سوم وزرند کرمان چهارم را کسب کردند.
تیمهای پاسارگاد شیراز و سیستان و باوچستان به دور نهایی صعود کردند.