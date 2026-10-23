

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر هیئت بوکس استان یزد گفت: مسابقات بوکس ساحلی استان یزد با حضور پرشور ۱۵۰ ورزشکار از سطح استان به میزبانی زارچ برگزار شد تا گامی بلند برای توسعه و رسمیت‌بخشی به این رشته جذاب برداشته شود.

خشوه افزود: این رقابت‌ها با حضور بوکسور‌هایی از شهرستان‌های اردکان، مهریز، اشکذر، زارچ و یزد و در تمامی رده‌های سنی (نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) به روی رینگ ماسه‌ای رفت.

وی با اشاره به سابقه برگزاری این مسابقات گفت: این رقابت‌ها پیش از این دو دوره در سطح شهرستان یزد برگزار شده بود و اکنون با گسترش آن به پنج شهرستان، مقدمات لازم برای برگزاری رسمی مسابقات قهرمانی بوکس ساحلی در سطح استان و کشور فراهم می‌شود.