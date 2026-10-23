تیم فوتبال دختران خاتون بم با نتیجه پرگل ۶ بر صفر بر ملوان بندرانزلی در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر جشنواره گل به راه انداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دیدار تیم‌های فوتبال خاتون بم و ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۵ عصر امروز پنجشنبه در ورزشگاه فجر بم برگزار و در نهایت خاتون در کورس صدرنشینی سه امتیاز حساس این مسابقه را به‌دست آورد و ۱۱ امتیازی شود.

خاتون در این دیدار از همان ابتدا بازی را در اختیار گرفت و با گلزنی‌های پی‌درپی، برتری خود را به حریف دیکته کرد و ملوان بندرانزلی در سوی دیگر میدان نیز نتوانست مانع روند گلزنی میزبان شود و این مسابقه را با شکستی سنگین ترک کرد.

ستاره این مسابقه فاطمه شبان بود که با به ثمر رساندن سه گل، هت‌تریک کرد و نقش مهمی در پیروزی پرگل تیمش داشت تا بهترین بازیکن خاتون در این دیدار باشد

این برد پرگل علاوه بر ثبت یک کلین شیت دیگر، روحیه تیم خاتون بم را برای ادامه مسابقات لیگ برتر بانوان تقویت کرد و ملوان بندرانزلی نیز پس از این نتیجه باید در هفته‌های آینده به دنبال جبران عملکرد خود باشد.