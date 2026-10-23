شهردار منطقه ۱۳ از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی با بهره‌گیری از ظرفیت بوستان جدید علم و فناوری در این منطقه و با هدف افزایش سرانه‌های ورزشی و بهبود دسترسی شهروندان به امکانات ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدرحیم مرتضوی در آیین تجلیل از ۴۰ نخبه مدال‌آور و پیشکسوت ورزشی این منطقه که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد، مأموریت اصلی مدیریت شهری در حوزه ورزش را توسعه ورزش همگانی و ارتقای نشاط اجتماعی دانست.

شهردارمنطقه۱۳ با اشاره به اقدامات دوره ششم مدیریت شهری پایتخت گفت: توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ایجاد فضاهای مناسب در پارک‌ها و اماکن عمومی و افزایش دسترسی شهروندان تهرانی به امکانات ورزشی در دستور کار بوده است؛ از جمله مشارکت چهار میلیون شهروند در مسابقات «قهرمان شهر»، اختصاص ۸۶۰ میلیارد تومان برای حمایت از ورزش قهرمانی، بازسازی و نوسازی اساسی ۳۵۷ مجموعه ورزشی فرسوده و احداث و راه‌اندازی ۶۹ مجموعه ورزشی جدید.

مرتضوی درباره سرانه‌های ورزشی در منطقه۱۳ نیز گفت: نواحی ۳ و ۴ وضع مناسب‌تری دارند، اما در نواحی ۱ و ۲ با کمبود سرانه ورزشی مواجه هستیم که تأمین و توسعه آن از طریق برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بوستان علم و فناوری در دستور کار قرار دارد.

همچنین امیرعلی آذرپیرا قهرمان جهان به نمایندگی از سایر نخبگان ورزشی، نیز با تأکید بر نقش فرهنگی و اجتماعی ورزش، حمایت از استعدادهای نوجوان، توجه به پیشکسوتان و تقویت زیرساخت‌های ورزشی را از ضرورت‌های ارتقای جایگاه ورزش منطقه دانست.

در پایان این مراسم، مرشد زورخانه بوستان پیروزی به رسم آیین پهلوانی، به صورت نمادین شال افتخار این زورخانه را به شهردار منطقه۱۳ اهدا کرد.