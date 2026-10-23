کمیسیون پزشکی تخصصی ۲۵۰ تَن از مجروحان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، جنگ رمضان و جنگ تحمیلی سوم در بندرعباس در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: این کمیسیون با حضور ۱۱ تَن از پزشکان و متخصصان در رشته‌های اعصاب و روان، گوش و حلق و بینی، چشم، بیماری‌های داخلی، سوختگی و ارتوپدی تشکیل شد.

عطا ناوکی گفت: بیش از ۲۵۰ نفر از مجروحانی که پرونده‌های آنان تکمیل و مراحل اولیه احراز را گذرانده بودند، بررسی شد.

وی با اشاره به نوع آسیب‌های واردشده به مجروحان افزود: بیشترین آسیب دانش‌آموزان حادثه مدرسه شجره طیبه مربوط به حوزه اعصاب و روان و سوختگی است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: همچنین مجروحان حوادث نظامی که بیشتر دچار جراحات ناشی از اصابت گلوله و ترکش شده بودند، در این کمیسیون بررسی شد.

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ناوکی گفت: امیدواریم حداکثر ظرف دو هفته آینده، نتایج بررسی‌ها از طریق پیامک به مجروحان اطلاع‌رسانی و اطلاعات افراد واجد شرایط در سامانه بنیاد شهید ثبت شود تا بتوانند از مزایای قانونی مربوط به جانبازی بهره‌مند شوند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: شمار دیگری از مجروحان، به‌ویژه نیرو‌های نظامی، به دلیل ضرورت طی مراحل اداری و دریافت اطلاعات و مدارک از یگان‌های مربوط، هنوز پرونده‌هایشان تکمیل نشده است.

وی پیش‌بینی کرد با تکمیل این فرایند، تعداد پرونده‌های قابل بررسی در استان به بیش از ۵۰۰ پرونده افزایش یابد و پرونده این افراد نیز در کمیسیون‌های پزشکی بعدی بررسی شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: در حادثه ۱۸ و ۱۹ دی، جنگ رمضان وجنگ تحمیلی سوم استان هرمزگان ۳۰۷ شهید از جمله شهدای نیرو‌های هوافضا، نیروی دریایی، دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه و صیادان منطقه تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

ناوکی افزود: شمار کل شهدایی که پیکر‌های مطهر آنان به استان‌های مختلف منتقل شده یا برای خاکسپاری به هرمزگان انتقال یافته‌اند، بیش از ۵۲۰ نفر است.