شب خاطره احمد اعرابی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس، با هدف روایت چهار دهه مجاهدت و معرفی ابعاد کمتر شناخته شده زندگی او در زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس حوزه هنری سیستان و بلوچستان در مراسم شب خاطره احمد اعرابی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس، گفت: این مراسم فرصتی برای بازگویی خاطرات و مجاهدت‌های این رزمنده از زبان همرزمان، دوستان و اعضای خانواده او و معرفی هرچه بیشتر شخصیت و خدماتش به جامعه، به‌ویژه نسل جوان و فعالان فرهنگی استان است.

مصطفی سیاسر افزود: در این برنامه، علاوه بر روایت خاطرات احمد اعرابی از سوی همرزمانش، از کتاب خاطرات او رونمایی شد و شعرخوانی در وصف این رزمنده و رونمایی از یک اثر هنری با موضوع پرتره وی نیز در دستور کار قرار داشت که این اثر به خانواده او اهدا می‌شود.