استقلال قم در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، در مصاف با بانک‌شهر به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم بیست‌وششمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور، عصر امروز (جمعه، اول آبان‌ماه) در تهران برگزار شد و تیم استقلال قم به مصاف بانک‌شهر رفت.

در پایان این دیدار، دو تیم در مجموع ۱۰ وزن به تساوی ۵ بر ۵ رسیدند، اما استقلال قم با توجه به معیارهای تعیین برنده در رقابت‌های کشتی، به‌عنوان تیم پیروز معرفی شد. پیروزی امیررضا مرادیان در وزن ۹۷ کیلوگرم با ضربه فنی، از نتایج مهم این مسابقه بود.

نتایج انفرادی دیدار استقلال قم و بانک‌شهر به شرح زیر است:

وزن ۵۵ کیلوگرم: کیانوش شمشیری از استقلال قم، محمد حسینوند از بانک‌شهر را با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ شکست داد.

وزن ۶۰ کیلوگرم: سجاد عباسپور از استقلال قم با نتیجه ۵ بر ۳ برابر پویا ناصرپور از بانک‌شهر به پیروزی رسید.

وزن ۶۳ کیلوگرم: محمد غلامپور از بانک‌شهر با نتیجه ۱۰ بر ۲ مصطفی رضایی از استقلال قم را شکست داد.

وزن ۶۷ کیلوگرم: محمد کمانی از بانک‌شهر با نتیجه ۴ بر ۱ مقابل علی جوکار از استقلال قم به برتری رسید.

وزن ۷۲ کیلوگرم: امید بهمنی از بانک‌شهر با نتیجه ۶ بر ۳ ایلیا علیجانی از استقلال قم را شکست داد.

وزن ۷۷ کیلوگرم: سام دلیری از بانک‌شهر با نتیجه ۵ بر ۴ برابر امیر عهدی از استقلال قم پیروز شد.

وزن ۸۲ کیلوگرم: امیرمهدی سعیدی‌نیا از استقلال قم با نتیجه ۳ بر ۱ محمد میرزایی از بانک‌شهر را شکست داد.

وزن ۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی از بانک‌شهر با امتیاز عالی ۹ بر صفر مقابل علیرضا محمدحسینی از استقلال قم به پیروزی رسید.

وزن ۹۷ کیلوگرم: امیررضا مرادیان از استقلال قم برابر محمدهادی صیدی از بانک‌شهر به پیروزی رسید. این کشتی با ضربه فنی به سود نماینده استقلال پایان یافت.

وزن ۱۳۰ کیلوگرم: وحید دادخواه قاسم‌آبادی از استقلال قم با نتیجه ۳ بر ۳ برابر مرتضی الغوثی از بانک‌شهر به پیروزی رسید.

استقلال قم با این نتیجه، هفته دوم لیگ برتر کشتی فرنگی را با پیروزی پشت سر گذاشت.