امام جمعه شهرستان قرچک، در خطبه‌های نمازجمعه اظهار داشت: از مجموعه‌های فرهنگی درخواست می‌کنیم این آیات و وعده‌های الهی را در قالب بنر در سطح شهر اکران کنند تا کسانی که پای تلویزیون یا اخبار نیستند نیز بدانند با استقامت و صبوری، پوزه دشمن به خاک مالیده خواهد شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام آرامی افزود: همچنین باید مراقب حربه‌های اختلاف‌افکنی دشمنِ روباه‌صفت باشیم و با حفظ وحدت در محور ولایت، توطئه‌های تفرقه‌انگیز را خنثی کنیم. به گزارشحجت‌الاسلام آرامی افزود: همچنین باید مراقب حربه‌های اختلاف‌افکنی دشمنِ روباه‌صفت باشیم و با حفظ وحدت در محور ولایت، توطئه‌های تفرقه‌انگیز را خنثی کنیم.

وی افزود: دشمن با ابزار رسانه‌ای و جنگ شناختی در پی تحریف حقایق است؛ لذا به فرمان امام شهیدمان باید «جهاد تبیین» را سرلوحه کار خود قرار دهیم و جنایات مستکبرران و پهلوی را برای نسل جوان بازگو کنیم تا ماهیت پوشالی دشمنان روشن شود.

آرامی افزود: در حوزه مطالبات مردمی، موضوع عفاف و حجاب دغدغه به‌حق مردم است. رویکرد ما برخورد سلبی تنش‌آفرین نیست، بلکه درخواست مردم از نهادهای فرهنگی و مسئولان این است که وظایف خود را در ترویج فرهنگ عفاف، کار فرهنگی ایجابی، برگزاری میزهای گفتگو در مدارس و دانشگاه‌ها، و ترویج امر به معروف و تذکر لسانیِ دوستانه به نحو احسن انجام دهند و در این زمینه دچار عقب‌نشینی نشوند.