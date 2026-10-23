به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: پرونده قاچاق ۵۱۸ هزار و ۳۱۰ کیلوگرم انواع برنج پاکستانی به ارزش ۸۰۵ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی گناباد رسیدگی شد.

سید مرتضی مدنی افزود در پی ارائه نکردن مدارک و مستندات قانونی، شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط کالا‌های کشف‌شده، متخلف را به پرداخت معادل ارزش ریالی تخلف، یعنی ۸۰۵ میلیارد و ۶۰۳ میلیون ریال جزای نقدی، محکوم کرد.

وی در خصوص نحوه کشف این محموله تصریح کرد: این کشف در پی گشت مشترک نیرو‌های تعزیرات حکومتی و بسیج شهرستان گناباد و هنگام بازرسی از انبار یک کارخانه بسته‌بندی کنجد انجام شد.