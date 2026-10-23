به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مسئول موسسه جهادی اندیشه کوثر هدف از این سفر را برپایی روضه حضرت فاطمه و خدا قوت به رزمندگان اسلام در جزیره قشم عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مسلم وافی افزود: در سایه فرمانده‌ای کل قوا و اقتدار رزمندگان اسلام، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران تنگه هرمز، دریای عمان و جزایر امن هستند.

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وی گفت: روحانیان آماده‌اند در کنار رزمندگان اسلام جان خود را فدای این کشور کنند.