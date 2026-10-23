آغاز کشت پاییزه در اراضی کشاورزی ایلام با تمرکز بر گندم، جو و کلزا، نویدبخش افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی‌رضا طولابی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، گفت: کشت پاییزه در نزدیک به ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان آغاز شده و با برنامه‌ریزی برای کشت گندم، جو و کلزا، امید به افزایش تولید و رونق کشاورزی استان بیشتر شده است.

وی افزود: تأمین ۲۱ هزار تن بذر اصلاح‌شده، توزیع کود‌های شیمیایی و آماده‌بودن بیش از ۸ هزار دستگاه تراکتور و ادوات کشاورزی، زمینه آغاز مطلوب سال زراعی را فراهم کرده است.

طولابی تصریح کرد: اجرای طرح‌های بزرگ آبیاری، توسعه باغ‌ها و گلخانه‌ها و صدور اسناد رسمی اراضی کشاورزی، گام مهمی در حمایت از کشاورزان و تقویت امنیت غذایی استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی بارش‌های مناسب و مدیریت صحیح منابع آب و خاک، امید می‌رود سال زراعی پیش‌رو با افزایش تولید و بهبود معیشت کشاورزان همراه باشد.

استان ایلام با وسعتی بالغ بر ۲ میلیون هکتار، بیش از ۳۳۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد که نزدیک به ۱۱۷ هزار هکتار آن آبی و حدود ۲۱۹ هزار هکتار دیم‌زار است.