غلامرضا فرخی و محمدمهدی کشتکار، دو کشتی‌گیر فرنگی‌کار استان فارس، به همراه تیم ملی ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان عازم آستانه قزاقستان شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این دو ملی‌پوش فارسی در ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات جهانی که از دوم تا پنجم آبان‌ماه در آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود، حضور دارند.

غلامرضا فرخی در وزن ۸۲ کیلوگرم به عنوان یکی از نمایندگان ایران روی تشک خواهد رفت. او که اهل شیراز است، سال گذشته در مسابقات جهانی کرواسی موفق به کسب مدال طلا شد و در سال ۲۰۲۵ نیز با کسب ۱۷ پیروزی پیاپی و بدون باخت، چهار مدال طلا در مسابقات جهانی بزرگسالان، زیر ۲۳ سال، کشورهای اسلامی و تورنمنت رنکینگ‌دار زاگرب کرواسی به دست آورد و از سوی اتحادیه جهانی کشتی به عنوان پدیده سال کشتی فرنگی جهان معرفی شد.

محمدمهدی کشتکار نیز در وزن ۶۳ کیلوگرم نماینده ایران در این رقابت‌ها است. او اهل شهرستان داراب است و سال گذشته در مسابقات جهانی کرواسی به مدال برنز دست یافت. کشتکار در رقابت‌های رنکینگ مغولستان (اولان‌باتار) نیز عملکرد درخشانی داشت و با شکست قهرمانان جهان و المپیک، به دیدار فینال راه یافت اما به دلیل مصدومیت از حضور در فینال انصراف داد و به مدال نقره بسنده کرد.