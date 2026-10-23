رئیس سازمان صداوسیما در جمع صنعتگران و تولید کنندگان کشاورزی اراک: رسانه ملی، شنوای مشکلات و پیگیر مطالبات است.

رسانه ملی، شنوای مشکلات و پیگیر مطالبات

رسانه ملی، شنوای مشکلات و پیگیر مطالبات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در سفر به اراک، در جمع صنعتگران و تولید کنندگان کشاورزی با تأکید بر نقش رسانه ملی در معرفی ظرفیت‌های استان‌ها و مطالبه‌گری برای رفع مشکلات، برنامه ایران جان را فرصتی برای بازتاب توانمندی‌ها و دغدغه‌های مردم دانست.

پیمان جبلی گفت: در سال‌های اخیر و در چارچوب سند تحول رسانه ملی، تلاش شده است با حضور در نقاط مختلف کشور، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان‌ها بیشتر معرفی شود.

جبلی فرهنگ‌سازی، مطالبه‌گری و معرفی مشکلات را سه محور مهم در مسیر کمک به حل مسائل دانست و بر ضرورت پیگیری مشکلات بخش‌های مختلف تأکید کرد.

رئیس رسانه ملی همچنین در دیدار با هنرمندان و فعالان جبهه فرهنگی و اجتماعی در اراک، با اشاره به حضور مردم در تحولات اخیر گفت: حضور مردم در صحنه، نقشه دشمنان را خنثی کرده است.

جبلی در ادامه سفر خود به استان مرکزی، با خانواده شهید ساجدی‌فر دیدار کرد و از مرکز رسانه‌ای ماهور نیز بازدید به عمل آورد.