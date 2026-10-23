امام جمعه تبریز ضمن تاکید بر ضرورت ریشه‌یابی آسیب‌های اجتماعی و توسعه اقدامات فرهنگی در زندان‌ها، اصلاح قوانین تعزیری و ترویج آموزه‌های اخلاقی را از راه‌های اصلی کاهش آسیب‌ها و جمعیت کیفری برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام و المسلمین احمد مطهری‌اصل در دیدار با رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه زندان‌بانی در رسیدگی به وضعیت زندانیان و خانواده‌های آنان به تبیین ریشه‌های وقوع جرم و راهکار‌های پیشگیرانه پرداخت.

امام جمعه تبریز با استناد به آموزه‌های دینی و اخلاقی بخش عمده‌ای از پرونده‌های قضایی اعم از اختلافات خانوادگی، دعاوی میان همسایگان و تنش‌های محیط کار را ناشی از ضعف اخلاقی، عدم سعه صدر و غلبه خشم دانست.

وی گفت: مراکز آموزشی، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی باید از دوران کودکی و جوانی، مهارت‌های زندگی، کنترل خشم و رعایت حقوق دیگران را به نسل جوان آموزش دهند تا جامعه کمتر شاهد بروز ناهنجاری‌ها و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی باشد.

حجت‌الاسلام و المسلمین مطهری‌اصل با اشاره به سنگین بودن حجم پرونده‌ها در دستگاه قضایی بر ضرورت تقویت ضمانت‌اجرا‌های غیرکیفری و توسعه روش‌های جایگزین حبس تاکید کرد.

وی افزود: در حوزه تعزیرات، دست فقه و قانون‌گذار برای تسهیل امور و کاهش مجازات حبس باز است. استفاده گسترده‌تر از پابند‌های الکترونیکی و ابتکارات فقهی و حقوقی در تعریف مجازات‌های جایگزین کوتاه‌مدت می‌تواند گام بلندی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باشد.

وی همچنین با مقایسه آمار‌های حبس در کشور‌های مختلف انضباط اجتماعی، اقتدار قانون و ریشه‌دار بودن سنت‌های اصیل را از عوامل بازدارنده در کاهش جرایم در برخی جوامع دانست و خواستار بازنگری و اصلاح برخی قوانین در کمیسیون قضایی مجلس شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تصریح کرد: قطع ارتباط با جامعه و دغدغه‌های معیشتی خانواده فشار روحی مضاعفی بر زندانی و خانواده‌اش تحمیل می‌کند؛ از این رو اشتغالزایی درون‌زندانی و فراهم کردن شرایطی که فرد با کار خود به رفع مشکلات خانواده‌اش کمک کند از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با ابراز خرسندی از فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در زندان‌ها خاطرنشان کرد: دستاورد‌هایی همچون حفظ قرآن کریم و نهج‌البلاغه توسط زندانیان نشانگر امیدواری و احیای روحیه این افراد است. حضور مبلغان و طلاب جوانِ خوش‌فکر در بند‌ها و ایجاد فضای معنوی به‌ویژه در مناسبت‌های مذهبی، پناهگاهی معنوی برای زندانیان فراهم می‌کند که بازگشت سعادتمندانه آنها به جامعه را تسریع می‌نماید.