مدیرکل راه و شهرسازی ایلام از دستور وزیر راه و شهرسازی برای خانه‌دار شدن خانواده‌های دارای پنج عضو معلول خبر داد؛ اقدامی که با هم‌افزایی راه و شهرسازی و بهزیستی در ایلام در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام، در بازدید از وضعیت زندگی یک خانواده دارای پنج عضو معلول در روستای جهانگیرآباد دره‌شهر گفت: تاکنون دو خانواده با این شرایط در استان شناسایی شده‌اند و همکاران ما در حال شناسایی دیگر خانواده‌های دارای پنج عضو معلول هستند.

وی افزود: به هر میزان خانواده که دارای پنج عضو معلول شناسایی شوند، صاحب مسکن مناسب و ایمن خواهند شد.

این اقدام با هم‌افزایی ادارات کل راه و شهرسازی و بهزیستی استان و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، تحقق عدالت اجتماعی و تأمین سرپناه مناسب انجام می‌شود.

در همین چارچوب، خانواده‌های مشمول با مشارکت ادارات کل راه و شهرسازی و بهزیستی استان، در مدت کمتر از شش ماه صاحب سرپناه می‌شوند.