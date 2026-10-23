امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستان‌ها و بخش‌های هرمزگان، در خطبه‌های این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.

خطبه‌های نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ـ اول آبان ۱۴۰۵

خطبه‌های نماز جمعه شهرستان‌های هرمزگان ـ اول آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس بر لزوم رعایت اخلاق اسلامی در ارتباطات و حتی اختلافات با دیگران تاکید کرد.

**حجت‌الاسلام و المسلمین عباس ذاکری، امام جمعه میناب، با اشاره به جنگ روانی دشمن گفت: بزرگ‌نمایی توان نظامی و تهدید به حملات سنگین از سوی دشمن، با هدف ترساندن جامعه است.

**حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، با تسلیت ایام فاطمیه، بر بهره‌گیری از معارف و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در زندگی امروز تأکید کرد.

**حجت‌الاسلام و المسلمین محمد بارانی، امام جمعه رودان، در اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت باید بر گفت‌و‌گو با مردم، اقناع افکار عمومی و توجه به میزان مصرف در مناطق مختلف توجه شود.

**حجت‌الاسلام و المسلمین حمید بارانی، امام جمعه موقت بستک، با تسلیت ایام فاطمیه، بصیرت و حمایت از امیرالمؤمنین را از ویژگی‌های برجسته حضرت فاطمه زهرا دانست.

**بستک ـ اهل سنت: سید سلیمان حسینی، امام جمعه اهل سنت بستک، با اشاره به هفته تربیت‌بدنی گفت: توجه به جوانان و بها دادن به آنان، زمینه‌ساز جامعه‌ای شاد خواهد بود.

**حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی دُری، امام جمعه حاجی‌آباد، تقویت روحیه عمومی و حفظ انسجام داخلی را ضروری دانست و بر درس‌آموزی از تاریخ، به‌ویژه جنگ احزاب، تأکید کرد.

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**حجت‌الاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز، امام جمعه جاسک، با اشاره به تهدید‌های دشمنان گفت: در برابر هرگونه اقدام علیه ایران، تا نابودی زیرساخت‌ها و رژیم صهیونیستی و استکبار در منطقه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

**حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی کمالی، امام جمعه موقت خمیر، گفت: اعتماد به جوانان و سپردن میدان به آنان، سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است.

**حجت‌الاسلام و المسلمین جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان، بر تقویت انسجام ملی، مشارکت ایرانیان با سلایق مختلف در دفاع از میهن، حفظ آرامش جامعه و توجه به ابهام راهبردی تأکید کرد.

**حجت‌الاسلام و المسلمین امان‌الله صدرا، امام جمعه موقت سیریک، از قطعی حدود یک‌ماهه آب در گروگ و روستا‌های اطراف انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان و رفع مشکل آب‌شیرین‌کن روستای زیارت شد.

**حجت‌الاسلام و المسلمین حسین غلامی، امام جمعه بشاگرد، با اشاره به اختلال در سامانه خرید آرد روستایی به‌دلیل ثبت آمار جمعیتی، از مشکلات مردم در تأمین آرد خبر داد.

**حجت‌الاسلام و المسلمین مسعود شهدوستی، امام جمعه موقت هرمز، در واکنش به تهدید ترامپ گفت: هرگونه حمله به ایران با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد.

**حجت‌الاسلام و المسلمین سید علی پورحسینی، امام جمعه توکهور و هشتبندی، نیز از اختلاف بالای قیمت محصولات گلخانه‌ای از مزرعه تا بازار انتقاد کرد