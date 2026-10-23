به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، نماینده ولی فقیه در استان در آیین نماز جمعه کرمان گفت: دشمن امروز با تکیه بر ابزار پرقدرت فضای مجازی، همه تلاش خود را برای شکستن اتحاد و همبستگی مردم به‌کار گرفته و تلاش می کند با حجم وسیعی از دروغ‌پردازی و شایعه‌پراکنی، میدان متحد و منسجم را به تفرقه تبدیل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود: کشور در جنگ تمام‌عیار قرار دارد و در چنین اوضاعی نیازمند همدلی، همراهی و انسجام هستیم.

وی ادامه داد: گروهی، هرچند اندک، متأسفانه با ژست روشنفکری و ادعای تجربه و تحلیل‌گری، در مقالات و نوشته‌های خود و در فضای مجازی و حقیقی تلاش می‌کنند جمهوری اسلامی را در نقض عهد دشمن مقصر جلوه دهند؛ درحالی‌که باید پرسید آیا استکبار زبان گفت‌وگو را می‌فهمد؟

امام جمعه کرمان با یادآوری شرایط دهه ۶۰ و تخریب شخصیت شهید رجایی و شهید بهشتی بیان کرد: در آن دوران نیز شهید رجایی و شهید بهشتی به‌شدت مورد ترور شخصیت قرار می‌گرفتند؛ به‌گونه‌ای که هر جا شهید بهشتی از مشهد تا تهران قصد سخنرانی داشت، سخنرانی او را بر هم می‌زدند.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) به روایت ۷۵ روز پس از رحلت پیامبر مکرم اسلام(ص)، این واقعه را دارای درس‌های فراوان دانست و افزود: شهادت حضرت زهرا(س) تردید را از چهره کسانی که می‌خواستند از حق دفاع کنند، زدود و دفاع از ولایت و امامت را به تصویر کشید.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی افزود: حضرت زهرا(س) به کسانی که نمی‌خواهند به اجتهادات شخصی خود اتکا کنند، آموخت که از رهبری اطاعت کنند و پشت سر امام جامعه بایستند؛ موضوعی که برای امروز ما و در دوران فتنه‌های پیچیده، درسی بزرگ به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به سالروز تأسیس سازمان ملل متحدافزود: سازمان ملل به سازمان دولت‌های قدرتمند تبدیل شده و در شمار بی‌خاصیت‌ترین سازمان‌های موجود در جهان قرار گرفته وبرای پایان‌دادن به جنگ‌ها و دفاع از حقوق مظلومان تا چقدرکارآمدی دارد؟

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به سالروز خروش امام خمینی(ره) علیه لایحه کاپیتولاسیون، افزود: این لایحه به عزت و غرور ملی خدشه وارد می‌کرد و امام خمینی(ره) برای دفاع از ارزش‌های انسانی، عزت ملی، هویت ملی و تمدن ایرانی ـ اسلامی قیام کرد.