به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان گفت: متهم در جریان بازجویی‌های فنی و تخصصی و پس از مواجهه با ادله و مستندات پلیس، به ارتکاب ۱۵ فقره سرقت از مشاعات و ساختمان‌های مسکونی اعتراف کرد.

وی از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، نصب دوربین مداربسته و استفاده از درب ضدسرقت، امنیت ساختمان‌ها را افزایش دهند و موارد مشکوک را سریعاً از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.