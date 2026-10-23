تجهیز مراکز درمانی به فناوری‌های نوین و استمرار درمانِ رایگان، بار سنگینی را از دوش خانواده‌ها برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر درمان تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه استان اصفهان پس از تهران بیشترین جمعیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی کشور را دارد، گفت: حدود هشت درصد بیمه‌شدگان کشور در استان اصفهان زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند و سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار مراجعه سرپایی در مراکز درمانی ملکی استان ثبت شده است.

دکتر علی ترک ادامه داد: مدیریت درمان استان با برخورداری از سه بیمارستان، حدود ۶۲۰ تخت فعال و ۲۷ مرکز درمانی سرپایی، توانسته خدمات درمانی مطلوبی به بیمه‌شدگان و مردم ارائه کند.

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