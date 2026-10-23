نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، ایمان و تبعیت از رهبری گفت: ملت ایران با وجود آغاز نکردن جنگ، در برابر هرگونه تعرض به کشور با قدرت و شجاعت ایستادگی می‌کند.

وحدت و تبعیت از رهبری، رمز ایستادگی در برابر دشمن است

وحدت و تبعیت از رهبری، رمز ایستادگی در برابر دشمن است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، آیت الله مظفری، وحدت، استقامت، ایمان و تبعیت از رهبری را از عوامل مهم پیروزی در برابر دشمن دانست و با اشاره به محبت مردم زنجان به اهل‌بیت (ع)، از این شهر به‌عنوان پایتخت شور و شعور حسینی یاد کرد.

وی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، محبت مردم به اولیای الهی را از نشانه‌های زمینه‌ساز ظهور حضرت حجت (عج) برشمرد و بر ضرورت پرهیز از اختلاف و درگیری تأکید کرد.

آیت الله مظفری با اشاره به حضور مستمر مردم در میدان‌ها طی حدود هشت ماه گذشته گفت: ملت ایران، ملتی مبعوث‌شده است که با حضور و پرچم‌گردانی، پای آرمان‌های خود ایستاده است.

وی افزود: ملت ایران اهل آغاز جنگ و جنگ‌طلبی نیست، اما در برابر هر طاغوت، ظالم و ستمگری که بخواهد کوچک‌ترین تعرضی به کشور، ملت و سرزمین ایران داشته باشد، مردانه و شجاعانه ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه قزوین با اشاره به شرایط حساس کنونی، آمادگی در برابر دشمنان را ضروری دانست و گفت: حفظ هوشیاری و آمادگی در همه شرایط اهمیت دارد.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و استقامت مردم ایران، به الگوگیری یمنی‌ها از این ایستادگی اشاره کرد و با تأکید بر توان علمی و ظرفیت‌های ایرانیان گفت: دانش اگر در ثریا هم باشد، مردانی از ایران‌زمین به آن دست پیدا می‌کنند و ایرانیان از بینش و همت بلندی برخوردارند.