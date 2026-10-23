به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در آیین افتتاح مدرسه ۹ کلاسه برکت مهدیه و شهدای کلیبر با اشاره به اهمیت طرح های افتتاح شده و در دست اجرای شهرستان اظهار کرد: تمام طرح هایی که امروز به بهره برداری رسیده یا در حال اجراست در مسیر توسعه و آبادانی کلیبر ارزشمند است و این شهرستان ظرفیت‌های بالایی برای پیشرفت دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری کلیبر افزود: منطقه بکر کلیبر از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری برخوردار است و ایجاد امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله هتل و اقامتگاه‌های گردشگری در برنامه مدیریت استان قرار دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به روند اجرای سد پیغام چای گفت: این سد از جمله طرح هایی بود که سالیان متمادی راکد مانده بود، اما اکنون از پیشرفت مناسبی برخوردار است. همچنین تصفیه خانه مرتبط با این طرح در مصوبات سفر رئیس جمهور دکتر پزشکیان مورد توجه و اولویت قرار گرفته است.

سرمست با تاکید بر اهمیت توسعه فضا‌های آموزشی خاطرنشان کرد: نهضت توسعه فضا‌های آموزشی از اولویت‌های دولت دکتر پزشکیان است.

وی با بیان اینکه تحقق نهضت توسعه فضا‌های آموزشی بیش از هر چیز به مشارکت و همت خیران مدرسه ساز وابسته است اظهار کرد: سیاست دولت در توسعه عدالت آموزشی با نیت خیرخواهانه خیران مدرسه ساز پیوند خورده و این هم افزایی می‌تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت آموزش در مناطق مختلف باشد.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: به مدیران استان تاکید کرده‌ایم از طریق مولدسازی و بهره گیری از سیاست‌های درآمدزا برای مدارس، زمینه افزایش سرانه آموزشی، تجهیز مدارس و هوشمندسازی فضا‌های آموزشی را فراهم کنند.

سرمست با اشاره به تداوم اجرای طرح های عمرانی در استان گفت:با وجود شرایط جنگی کشور و ضرورت توجه به تقویت بنیه دفاعی و تامین معیشت مردم از توسعه راه‌های روستایی و زیرساخت‌های عمرانی غافل نشده‌ایم.

وی تاکید کرد: عزم و اراده مردم و مسئولان این است که مسیر سازندگی توسعه و آبادانی را با قدرت ادامه دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی کلیبر اظهار کرد: معادن موجود در این منطقه، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال به شمار می‌روند و بهره برداری از این ظرفیت‌ها باید با رعایت الزامات و ملاحظات زیست محیطی انجام شود.

سرمست در ادامه به بازدید خود از کارخانه نفلین‌سینیت کلیبر اشاره کرد و گفت: با رفع مشکلات و موانع این مجموعه، زمینه رونق بیشتر تولید و افزایش فرصت‌های اشتغال در شهرستان فراهم خواهد شد.

گفتنی است مدرسه ۹ کلاسه برکت مهدیه و شهدای کلیبر با مشارکت خیر مدرسه ساز حاج عیسی غریبیدر دو طبقه احداث شده است.

این مدرسه دارای یک هزار و ۱۶۳ مترمربع زیربنا و ۹۶۳ مترمربع محوطه‌سازی است و برای احداث آن ۵۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. ۸۵ درصد اعتبار طرح از سوی دولت و ۱۵ درصد آن از محل مشارکت خیر مدرسه‌ساز تامین شده است.