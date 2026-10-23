به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، نشست حکمرانی جهانی ۲۰۲۶ شامگاه جمعه با حضور نمایندگان بیش از ۹۰ کشور، در منطقه جدید شیونگ‌آن در استان هِبِی چین آغاز شد.

در این نشست که به میزبانی چین و با حضور نزدیک به ۴۰۰ نفر از شخصیت‌های سیاسی، راهبردی، دانشگاهی، اقتصادی و رهبران جوان از بیش از ۹۰ کشور، درحال برگزاری است اصلاح ساختار حکمرانی جهانی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی بررسی خواهد شد و ایران نیز در سطح کارشناسان دانشگاهی در این نشست حضور دارد.

این نشست با موضوع «بازسازی اعتماد و همکاری؛ تحولات قرن و اصلاح و بهبود حکمرانی جهانی» به مدت سه روز ادامه خواهد داشت و برنامه‌های آن شامل ۲۲ میزگرد در قالب پنج پنل تخصصی و چندین رویداد جانبی است.

وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در مراسم افتتاحیه این نشست خواستار تقویت سازوکار‌های حکمرانی بین‌المللی در حوزه‌هایی از جمله اعماق دریا، مناطق قطبی و فضای ماورای جو شد، او همچنین بر ضرورت قرار داشتن هوش مصنوعی تحت کنترل انسان و استفاده از آن در خدمت بشریت تأکید کرد و خواستار تقویت نمایندگی کشور‌های جنوب جهانی در عرصه بین‌المللی شد.

چین این نشست را در چارچوب تلاش‌های خود برای اصلاح و بهبود نظام حکمرانی جهانی و تقویت چند جانبه‌گرایی برگزار می‌کند، ابتکار حکمرانی جهانی را شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در سپتامبر ۲۰۲۵ در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در تین جین چین، مطرح کرد، این ابتکار بر پنج اصل برابری حاکمیتی کشورها، حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی، چندجانبه‌گرایی، مردم‌محوری و اقدام عملی تأکید دارد.

ایران از همان ابتدا از حامیان این ابتکار بوده و جمهوری اسلامی ایران از جمله ۴۳ کشوری است که در زمان تشکیل «گروه دوستان حکمرانی جهانی» در سازمان ملل متحد از اعضای اولیه این گروه شد، این گروه با هدف حمایت از ابتکار حکمرانی جهانی چین، گسترش گفت‌و‌گو و هماهنگی میان کشور‌ها و تقویت نقش سازمان ملل متحد در نظام بین‌الملل شکل گرفت.

نشست شیونگ‌آن تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود مباحث آن، موضوعاتی همچون نقش سازمان ملل متحد، حکمرانی فناوری‌های نوظهور، تغییرات اقلیمی، تجارت چندجانبه و جایگاه کشور‌های جنوب جهانی در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی را دربرگیرد.