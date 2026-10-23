به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مراسم قدردانی از رتبه‌های برتر کنکور سراسری و نشان آوران المپیاد‌های علمی جهانی با حضور آیت‌الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و دکتر غلامعلی حداد عادل، در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

دانش‌آموزان ایرانی در سال ۲۰۲۶ میلادی در رقابت‌های علمی بین‌المللی دستاورد‌های چشمگیری کسب کردند. بنا بر اعلام رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان، مجموع نشان های طلای ایران در المپیاد‌های علمی جهانی و بین‌المللی امسال به ۱۸ نشان رسیده است؛ در حالی که این تعداد در سال گذشته ۱۱ نشان بود.

از دیگر موفقیت‌های دانش‌آموزان ایرانی، قهرمانی تیم ملی المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک با کسب پنج نشان طلا در رقابت‌های سال ۲۰۲۶ بود. تیم ایران با این نتیجه برای سومین سال پیاپی عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد. همچنین در المپیاد جهانی جغرافیا، هلیا خدابنده‌لو موفق به کسب نشان برنز شد و تیم ایران در بخش رقابت پوستر نیز با موضوع دریاچه ارومیه در جایگاه نخست جهان ایستاد.