امام جمعه باروق گفت: دوران حضور و سلطه آمریکایی‌ها در منطقه به سر رسیده است و آنچه در آب‌های خلیج فارس رخ داد، موجب شکست هیمنه استکبار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام‌ غلامرضا کبیری، امام جمعه باروق، در خطبه اول نماز جمعه این هفته، با اشاره به ایام فاطمیه، بر ضرورت عمل به فرامین الهی، الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و حفظ اقتدار و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد.

امام جمعه باروق با بیان اینکه راه نجات انسان در عمل به دستورات الهی است، اظهار کرد: ایام حاضر با ایام فاطمیه مقارن است و حضرت فاطمه زهرا (س) نه‌تنها الگوی تمام بشریت، بلکه بنا بر فرموده امام زمان (عج)، الگوی آن حضرت نیز هستند.

وی افزود: دفاع شیعیان از مرز‌های کشور و ولایت، به‌طور قطع از عنایات ویژه حضرت زهرا (س) برخوردار است. شیعه مکتبی است که عمل به فرامین اهل‌بیت (ع) را ضروری می‌داند و این همان حقیقت تقواست.

کبیری با اشاره به ایام فاطمیه خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم با پرهیز از گناه، به خداوند متعال نزدیک‌تر شویم.

تأکید بر اقتدار ایران و مقابله با زیاده‌خواهی آمریکا

امام جمعه باروق در ادامه با اشاره به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران گفت: دوران حضور و سلطه آمریکایی‌ها در ایران و تلاش رژیم پهلوی برای تصویب کاپیتولاسیون با هدف مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی، گذشته است.

وی با طرح این موضوع که هدف ترامپ از حمله به ایران، دستیابی مجدد به منابع نفتی کشور است، اظهار کرد: آنچه در آب‌های هرمز رخ داد، ابهت آمریکا را زیر سؤال برد و موجب شکست هیمنه استکبار شد.

کبیری افزود: امروز آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند دست‌کم در عرصه رسانه‌ای، خود را پیروز جنگ معرفی کنند؛ اما اگر بار دیگر اقدامات خصمانه‌ای علیه ملت ایران انجام دهند، با پاسخ و پیامد‌های گسترده‌تری مواجه خواهند شد.

وی در همین زمینه به اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری، از جمله کابل‌های اینترنت و هوش مصنوعی در اقتصاد آمریکا اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به تحولات اروپا و فرانسه، این تحولات را نشانه‌ای از پیامد‌های سیاست‌های قدرت‌های غربی دانست.

انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حجاب در جمهوری آذربایجان

امام جمعه باروق با اشاره به جایگاه جمهوری آذربایجان و پیوند‌های دینی و فرهنگی مردم منطقه اظهار کرد: امروز باکو برای ما تفاوتی با تبریز و ارومیه ندارد و اکثریت مردم جمهوری آذربایجان مسلمان هستند.

وی با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده علیه حجاب، پرسید: چگونه می‌توان دختران عفیف و شیعه را به برداشتن حجاب مجبور کرد؟

کبیری با اشاره به گزارش‌هایی درباره محدودیت حجاب در مدارس این کشور افزود: برخی دختران با وجود محدودیت‌ها، حجاب را بر حضور در مدرسه ترجیح می‌دهند. وی با انتقاد از عملکرد حاکمان جمهوری آذربایجان، آنان را به عبرت گرفتن از سرنوشت رضاخان فراخواند.

برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» در باروق

امام جمعه باروق در بخش پایانی سخنان خود از برگزاری رزمایش بزرگ «جان‌فدایان» در روز چهارشنبه، ۶ آبان‌ماه، در شهرستان باروق خبر داد و اعلام کرد که حجت‌الاسلام‌والمسلمین قریشی نیز میهمان این مراسم خواهد بود.

وی حضور مردم در خیابان‌ها و مشارکت در رزمایش‌های مردمی را نشانه عزم ملت برای دفاع از کشور دانست و تصریح کرد: مردم ایران اجازه نخواهند داد حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد.

کبیری با اشاره به امنیت شهرستان باروق خاطرنشان کرد: اگرچه باروق یکی از امن‌ترین نقاط کشور است، اما مردم این شهرستان در دفاع از وطن و ولایت آمادگی حضور در میدان مقابله با دشمن و عقب راندن متجاوزان را دارند.