‌به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جواد مرادی امروز در آیین افتتاحیه هفدهمین دوره مسابقات فوتسال پیشکسوتان وزارت نیرو، با تأکید بر نقش ورزش در ارتقای سلامت کارکنان گفت: ورزش نباید موضوعی مقطعی و گذرا تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی حفظ سلامت و افزایش نشاط نیروی انسانی، جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های سازمانی داشته باشد.

‌ وی با قدردانی از عوامل برگزاری این رویداد و میزبانی استان اصفهان افزود: اصفهان همواره در حوزه مدیریت عملکرد موفقی داشته و مدیران توانمند، خوش‌فکر و خلاقی را به مجموعه مدیریتی کشور معرفی کرده است.

‌ مرادی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای ورزشی در مجموعه وزارت نیرو گفت: برگزاری مسابقات در این سطح، فرصتی برای افزایش هماهنگی، تقویت تعامل میان کارکنان و ارتقای روحیه جمعی است و تداوم چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در ایجاد شادابی و پویایی در محیط کار دارد و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ارتباطات سازمانی شود.

‌ در ادامه این برنامه، علی نصرآبادی، رئیس انجمن فوتسال وزارت نیرو، با اشاره به حضور ۲۲ تیم در هفدهمین دوره مسابقات فوتسال پیشکسوتان این وزارتخانه گفت: این رقابت‌ها در دو مجموعه ورزشی باران شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان و سالن ورزشی شرکت آب منطقه‌ای برگزار می‌شود.

‌ وی همچنین از نهایی‌شدنتفاهم‌نامه همکاری میان انجمن فوتسال وزارت نیرو و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این تفاهم‌نامه در هفته آینده امضا شود تا زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های فدراسیون فوتبال برای توسعه فوتسال و ارتقای سطح کیفی مسابقات ورزشی وزارت نیرو فراهم شود.