به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، همزمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش و در راستای توسعه ورزش‌های آبی و با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر و به میزبانی هیئت قایقرانی استان، مسابقات قهرمانی قایقرانی استان بوشهر در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد.

این رقابت‌ها در چند رشته مختلف در پهنه زیبای آب‌های خلیج فارس ساحل بوشهر و در منطقه گردشگری امام علی (ع) با حضور پرشور بیش از ۲۰۰ ورزشکار برگزار شد.

در بخش نخست مراسم، از قهرمانان پیشین و پیشکسوتان رده سنی ۴۰ سال به بالای استان که با کسب مدال‌های طلا و برنز در عرصه‌های آسیایی و جهانی، نام بوشهر و ایران را سربلند کرده‌اند، قدردانی شد. این ستارگان ورزشی به عنوان الگو برای نسل جوان در مسیر دستیابی به موفقیت‌های بین‌المللی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در بخش دوم، بیش‌از ۲۰۰ ورزشکار در رشته‌های کایاک، تورینگ و دراگون‌بوت به رقابت پرداختند.

رئیس هیات قایقرانی استان بوشهر گفت: در این رقابت‌ها هفت تیم در بخش دراگون‌بوت مردان، پنج تیم در بخش دراگون‌بوت بانوان، ۹ ورزشکار در تورینگ پیشکسوتان، هشت ورزشکار در تورینگ مردان، هشت ورزشکار در تورینگ بانوان و هشت ورزشکار در کایاک مردان بزرگسال حضور داشتند.

هادی کللی افزود: در بخش کایاک مردان بزرگسال، رامتین خرمایی‌پور مقام نخست را کسب کرد، علیرضا فرجی دوم شد و امیرعلی نظرآقایی در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی بیان کرد: در رشته تورینگ پیشکسوتان، حمید اهرمی، سعید زهرانی و امیر کریمی‌پناه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

رئیس هیات قایقرانی استان بوشهر اضافه کرد: در تورینگ بانوان نیز رستا شریفی، هستی حیدری‌نژاد و مبینا کره‌بندی عناوین اول تا سوم را کسب کردند و در تورینگ مردان نیز امیرعلی نظرآقایی، مجید دشتستانی و علیرضا فرامرزی به ترتیب در جایگاه‌های نخست تا سوم قرار گرفتند.

وی گفت: در بخش دراگون‌بوت بانوان، تیم مشعل دریا مقام نخست را کسب کرد و تیم‌های دولاب و میداف دوم و سوم شدند. در بخش مردان نیز تیم خلبوس قهرمان شد و تیم‌های دولاب و فانوس به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.